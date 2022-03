Trwa spór o teren nad jeziorem Kierskim. Miasto Poznań pozwane o naruszenie dóbr osobistych Sylwia Rycharska

Właściciel hotelu Kaskada nad jeziorem Kierskim w Poznaniu zamknął kąpielisko Kaskada na początku sezonu kąpielowego w 2019 r. Od tego czasu ma spór z miastem Poznań a w sądzie jest sześć spraw między spółką Proinvest Developer a miastem NK

Miasto Poznań zostało pozwane o naruszenie dóbr osobistych. Pozew wniosła spółka Proinvest Developer, którego przedstawicielem jest właściciel hotelu Kaskada. Na łamach "Głosu Wielkopolskiego" pisaliśmy już o tym, że mężczyzna domaga się od miasta, bez skutku, wyremontowania drogi prowadzącej do plaży i restauracji. Dlatego też zamknął on bramę, blokując dostęp do kąpieliska nad jeziorem Kierskim. Jest to już szósta sprawa toczona przed sądem między miastem a spółką.