Dramatyczny list policjanta z Poznania: "Tak wygląda moja codzienność na ulicach miasta". Rzecznik policji odpowiada

- Mam styczność z ludzkimi zwłokami w różnym stadium rozkładu, ale nie posiadam istotnego zabezpieczenia - alarmuje w mailu do naszej redakcji policjant patrolujący poznańskie ulice. Tłumaczy, że na co dzień obcuje z różnymi osobami - w tym takimi, których stan zdrowia i historia kontaktów z innymi może budzić niepokój. Tymczasem do jego dyspozycji mają być tylko rękawiczki i środek odkażający. W taki stan rzeczy nie może uwierzyć rzecznik wielkopolskiej policji i wylicza środki ochronne wchodzące w skład wyposażenia każdego policjanta.

- Podczas epidemii koronawirusa wszyscy skupiamy się na zabezpieczeniu personelu medycznego, co jest rzeczą oczywistą. Słuszną. Medycy, lekarze, pielęgniarki są bezcennym zasobem, główną bronią pomagającą społeczeństwu w walce z wirusem. Ich ciężka praca jest nieoceniona. Co do tego nie mam wątpliwości. Mam dla nich ogromny szacunek za to, co robią. Wszyscy wiemy i rozumiemy, jak ważne jest ich zabezpieczenie przy kontakcie z osobą zakażoną i jak duże ryzyko towarzyszy wykonywanym przez nich obowiązkom - pisze w mailu do naszej redakcji osoba podpisująca się jako policjant prewencji.

Na co dzień patroluje poznańskie ulice. Zdradza, jak wygląda jego zwyczajny dzień pracy i zwraca uwagę na niewystarczające środki ochrony zapewniane policjantom. Mam styczność ze zwłokami, nie posiadam istotnego zabezpieczenia - Służę w policji. Podkreślę, iż jest to służba w pionie prewencji. Służba na ulicy. Służba wśród obywateli. Codziennie stykam się z liczną grupą osób wchodzących w skład naszego społeczeństwa. W dużej mierze są to osoby nieprzychylnie nastawione do wykonywanych przez nas czynności. Osoby bezdomne, nie dbające o własną higienę. Osoby pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem innych środków psychoaktywnych. Obywatele, którym wszystko jedno i którzy bez większego oporu mogą napluć mi w twarz. Ludzie bez zasad moralnych, bez szacunku do siebie samego - kontynuuje w mailu do nas policjant.

Podkreśla, że "najbardziej tragiczne" w położeniu jego, innych policjantów czy ratowników medycznych jest to, że mają styczność z liczną grupą osób, których historia kontaktów i stan zdrowia jest niewiadomą. Potencjalnie może więc im grozić ryzyko zakażenia koronawirusem.

Mam styczność z ludzkimi zwłokami w różnym stadium rozkładu, ale nie posiadam istotnego zabezpieczenia. Niezbędnych środków ochrony osobistej. Codziennie w trakcie służby przebywam w wielu mieszkaniach, melinach, pustostanach, miejscach publicznych. Sadzam obok siebie, przytrzymuje, przenoszę, używam środków przymusu wobec osób posiadających insekty, pasożyty, choroby skóry i inne niebezpieczne dla mojego zdrowia choroby. Jednakże formacja, której częścią jestem, nie wyposażyła mnie przecież w maseczkę, przyłbicę" - opisuje policjant. "Po co ci rękawiczki?" Zaznacza, że jeszcze do niedawna policjanci prewencji patrolujący ulice nie posiadali nawet rękawiczek lateksowych i płynu do dezynfekcji. Problem miał być wielokrotnie zgłaszany przełożonym, ale "odbijał się echem od betonowego dna". Funkcjonariusze mieli słyszeć: "Po co Ci rękawiczki?", "Po co Ci płyn do dezynfekcji?", "Weźcie sobie od pogotowia", "Nalejcie sobie w szpitalu", "Skąd Ci wezmę? Nie mamy środków do dezynfekcji, dostawa będzie za kilka miesięcy, może coś dostaniemy".

No i dostaliśmy jeden mundur, który w związku z potrzebą nieustannej służby pierzemy raz w tygodniu. Dbajmy o siebie, nawzajem - podsumowuje i apeluje policjant. Rzecznik policji: Trudno mi w to uwierzyć. Sprzętu jest naprawdę dużo O to, w jakie środki ochronne powinni być wyposażeni policjanci, zapytaliśmy mł. insp. Andrzeja Borowiaka, rzecznika wielkopolskiej policji. Po opisaniu mu historii przedstawionej w mailu, tłumaczy, że trudno mu uwierzyć, by mogło dochodzić do takich sytuacji, ponieważ środków ochronnych jest dużo, a ich dostawy są regularne. Codziennie mamy dostawy sprzętu ochronnego i rozprowadzamy je po komisariatach. W każdym komisariacie są dostępne: maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekujący oraz dla zespołów radiowozów interwencyjnych: gogle, kombinezony czy ochraniacze na obuwie

- wylicza Borowiak. Dodaje, że każdy policjant jest wyposażany w podstawowy zestaw ochronny, w skład którego wchodzą: maska, rękawiczki i płyn odkażający.

- Poza tym w jednostce przy ul. Taborowej znajduje się stanowisko do dezynfekcji samochodów. Każdy przechodzi odkażanie po zakończeniu służby, by bezpiecznie mógł je przejąć kolejny zespół - zaznacza Borowiak.

I tłumaczy: - Oczywiście, zawsze możemy dyskutować, czy tego sprzętu nie powinno być więcej. Ale zamówienia są realizowane na bieżąco. Robimy też, co możemy, by zwiększyć dostępność środków ochronnych. Jako przykład podaje wytworzenie wspólnie ze strażakami z JRG 6 w Poznaniu 5,5 tys. litrów płynu odkażającego ze spirytusu zabezpieczonego przy okazji prowadzonych postępowań. Powstał on według wytycznych udostępnianych przez WHO. ZOBACZ TEŻ:

