Dworzec PKP w Poznaniu od 10 lat jest zmorą dla pasażerów. Dlaczego podróżni go nie lubią?

Nowa część dworca zlokalizowana jest nad peronami 1,2 oraz 3. W trakcie oddawania tej inwestycji był to najnowocześniejszy obiekt dworcowy, jaki kiedykolwiek powstał w Polsce. Obecnie jest to drugi, co do liczby pasażerów dworzec kolejowy w Polsce. Rocznie przewija się przez niego ok. 20 milionów pasażerów. W okolicy dworca powstał zintegrowany węzeł komunikacyjnego, który pozwala pasażerom przedostać się z pociągu autobusami i tramwajami w każdą część miasta.