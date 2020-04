Dzieci z Wielkopolski zakażone koronawirusem. Jak się czują?

Wśród wielkopolskich przypadków ludzi młodych zakażonych koronawirusem zanotowano wcześniej przypadek 17-latka, który wrócił do Polski z Austrii. Jeszcze przed ogłoszeniem przepisów o kwarantannie sam zgłosił się do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim i wykazano u niego zakażenie. Co ciekawe, nie miał on typowych objawów – kaszlu, gorączki czy duszności – jednak odczuwał zaburzenia węchu i smaku.

