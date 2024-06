Festival Tuningu w Kielcach. Zobacz zdjęcia z poprzednich lat Mariusz Michalak

W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce staną się stolicą tuningu aut. To już jedenasta odsłona imprezy Festiwalu Tuningu, tym razem pod nazwą Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Coś dla siebie znajdą jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów, ale również aut klasycznych. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie co działo się na tym wydarzeniu w poprzednich latach.