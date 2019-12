Grypa nadal groźna. Od listopada w Poznaniu zmarły trzy osoby

Z danych poznańskiego sanepidu wynika, że grypa cały czas panuje w Poznaniu i powiecie. We wrześniu zarejestrowano 11077 osób chorych na grypę lub z podejrzeniem tej choroby.

W październiku liczba ta wynosiła 20760, a w listopadzie 20 301.

Grudzień również zapowiada się niebezpiecznie. W terminie od 1 do 7 grudnia blisko 5 tys. osób zachorowało lub miało podejrzenie zachorowalności na grypę.

Co więcej, sanepid odnotował także trzy zgony - dwa z powodu podejrzenia grypy w okresie od 23 do 30 listopada i jeden z powodu grypy w okresie od 1 do 7 grudnia.