Do 20 grudnia mogą zgłaszać się przedsiębiorcy gotowi wybudować kompleks ogródków działkowych na Głuszynie. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła właśnie przetarg i czeka na oferty. Teren planowanej inwestycji znajduje się po wschodniej stronie ulicy Przy Lotnisku. Do dyspozycji działkowców zostanie oddanych 75 działek, największe z nich będą miały 500 metrów kwadratowych. Do każdej z nich poprowadzi alejka, nawierzchnia dróg będzie żwirowa.

Tereny dla działkowców

Na terenie kompleksu zostanie zbudowany dom działkowca, który będzie pełnił funkcję administracyjną dla Rodzinnego Ogrodu Działowego. Dom będzie składał się z trzech brył. W największej z nich znajdzie się klub seniora z zapleczem kuchennym, magazyn, toaleta i pomieszczenie gospodarcze. Drugą co do wielkości bryłę przewidziano na salę spotkań, pomieści ona około 50 osób. W trzeciej części domu działkowca zostanie urządzone pomieszczenie administracyjne oraz aneks kuchenny.Na Głuszynę mają się przenieść działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zjednoczeni przy ulicy Dąbrowskiego. Zdzisław Śliwa, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu podkreśla, że decyzja o likwidacji ROD-u na Smochowicach zapadła dawno temu.– Działkowcy dostaną odszkodowanie za poniesione nakłady – zapewnia Śliwa. I dodaje, że ROD Zjednoczeni posiada też dom działkowca, dlatego taki obiekt powstanie również w nowej lokalizacji.Dzieci czy wnuki działkowców na Głuszynie będą mogły korzystać na przykład z placu zabaw, a ogólnodostępne tereny zielone zostaną wyposażone w ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.Pomyślano również o tych, którzy na działkę przyjeżdżają samochodami. Wzdłuż ulicy Przy Lotnisku zaplanowano 50 miejsc postojowych, w tym pięć przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Staną tutaj także kontenery na odpady. Parking będzie oświetlony podobnie, jak teren wokół domu działkowca.ROD zostanie przyłączony do kanalizacji ogólnospławnej, a na jego terenie wykonawca wybuduje sieć wodociągową i elektryczną, które będą poprowadzone do każdej działki i domu działkowca.Już w 2013 r. było wiadomo, które ROD-y zostaną zlikwidowane. Powód? Plany miejscowe na tych terenach przewidywały inne funkcje. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawił wtedy projekt przeniesienia kilku ROD-ów w inne miejsce. Dotyczyło to ogrodów im. Drzymały, Dąbrowskiej, Żwirki i Wigury, Zjednoczeni i Olszynka, które zajmowały ponad 13 ha. Tymczasem pod przyszłe ROD-y miasto zarezerwowało ok. 24 ha. Zgodnie z obowiązującym prawem miasto, likwidując ogród działkowy musi nie tylko wypłacić odszkodowania działkowcom za poniesione nakłady (krzewy, drzewka, altany), ale także zabezpieczyć i urządzić teren pod nowy ogród.

