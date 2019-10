Jak dojechać na cmentarze w Poznaniu? Tak będzie kursować MPK Poznań 1 listopada na Junikowo i Miłostowo

Co roku 1 listopada w okolicach cmentarzy trzeba się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu.

We Wszystkich Świętych 2019, 1 listopada w Poznaniu najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej MPK. Organizacja ruchu się zmieni. Niektóre ograniczenia zostaną wprowadzone już w najbliższy weekend. Sprawdź, jak dojechać na cmentarz na Junikowo, Miłostowo i inne poznańskie cmentarze.

– Zmiany organizacji ruchu dotyczyć będą dziewięciu poznańskich cmentarzy – twierdzi Łukasz Dondajewski, miejski inżynier ruchu w Poznaniu. – Należy zwracać uwagę na oznakowanie, zmiany w pasie drogowym i ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Część zmian w organizacji ruchu w rejonie poznańskich cmentarzy, w tym między innymi zakaz ruchu ciężarówek zostanie wprowadzonych już 26 i 27 października.

Jan Gosiewski, dyrektor ZTM zapowiada wzmocnienie oferty przewozowej już w najbliższy weekend, między innymi zostaną wydłużone trasy tramwajów nr 15 i 7. Kumulacja zmian w transporcie publicznym nastąpi 1 listopada. – Uruchomimy trzy dodatkowe linie tramwajowe 41, 42 i 43, które w godzinach 8-17 będą kursować co 10 minut - zapowiada Gosiewski. – Połączą one Junikowo z Miłostowem przez Rataje, Piątkowo z Miłostowem oraz Junikowo z Miłostowem przez Jeżyce i centrum miasta.

Zobacz też: Mycie grobów w Poznaniu: Ile kosztuje czyszczenie pomnika na 1 listopada? [CENY] Na Miłostowo będzie dojeżdżać 38 tramwajów w ciągu godziny, a na Junikowo – 42. – Na te cmentarze tramwaje będą kurować co półtorej minuty – twierdzi Gosiewski. – Apelujemy o ostrożność. Gdy na przystanku jest dużo osób, warto poczekać tę chwilę na następny tramwaj. ZMIANY W REJONIE CMENTARZA NA JUNIKOWIE Od 26 października do 3 listopada jeden kierunek ruchu zostanie wprowadzony na ulicach: Cmentarnej i Owczej od Grunwaldzkiej do Złotowskiej

Chryzantemowej od Owczej do parkingu przy cmentarzu (dwa kierunki od Malwowej do parkingu) 1 listopada zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać od godziny 5 aż do odwołania przez policję. We Wszystkich Świętych jednokierunkowe będą następujące ulice:

Cmentarna i Owcza od Grunwaldzkiej do Złotowskiej

Chryzantemowa od Owczej do parkingu przy cmentarzu (dwa kierunki od Malwowej do parkingu)

Złotowska od Owczej do Bukowskiej

Wieruszowska od Grunwaldzkiej do Junikowskiej We Wszystkich Świętych dodatkowe miejsce parkingowe zostaną utworzone na: lewym pasie ruchu Grunwaldzkiej od pętli Junikowo do ulicy Cmentarnej (w obu kierunkach)

Grunwaldzkiej w ciągu prawego pasa ruchu od Cmentarnej do Ścinawskiej (kierunek centrum)

Wieruszowskiej od Grunwaldzkiej do posesji nr 10

Od 26 października do 3 listopada na ulicy Cmentarnej (odcinek od Rzepińskiej do Złotowskiej) obowiązuje [wytloczenie]ograniczenie prędkości do 30 km/h[/wytloczenie]. Zobacz też: Ceny zniczy na Wszystkich Świętych 2019 ZMIANY W REJONIE CMENTARZA NA MIŁOSTOWIE Zakaz ruchu dla ciężarówek od 26 października do 3 listopada na ulicach:

Warszawskiej (w stronę miasta)

Gnieźnieńska Zmiany w organizacji ruchu od 26 do 30 października: ulica Warszawska – zwężenie jezdni do jednego pasa w stronę miasta (od godz. 8)

ulica Gnieźnieńska – jeden kierunek ruchu od firmy Nivea do Bałtyckiej Dodatkowe miejsca parkingowe od 26 do 30 października: ulica Warszawska parkowanie w pasie rozdziału (kierunek do centrum), od stacji paliw do Mogileńskiej

ulica Gnieźnieńska – parkowanie na lewym pasie od firmy Nivea do Bałtyckiej 31 października zmiany od godziny 12 ulica Warszawska – zawężenie jezdni do jednego pasa w obu kierunkach

ulica Warszawska – ograniczenia ruchu pojazdów i parkowania przy wjeździe na cmentarza

ulica Gnieźnieńska – jeden kierunek ruchu od Gdyńskiej do Bałtyckiej

31 października od godziny 12 dodatkowe miejsce parkingowe: ulica Warszawska – parkowanie na lewych pasach od Mogileńskiej do węzła Antoninek (oba kierunki

ulica Warszawska – miejsca „wysiądź i jedź” przy wejściu głównym na cmentarz (część postoju taksówek)

ulica Gnieźnieńska – parkowanie na lewym pasie od Gdyńskiej do Bałtyckiej 1 listopada zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać przez całą dobę: ulica Warszawska – zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu w obu kierunkach

ulica Warszawska – przejście dla pieszych na wysokości głównego wejścia na cmentarza

ulica Warszawska – ograniczenie ruchu pojazdów i parkowania przy wjeździe na cmentarz

ulica Gnieźnieńska – jeden kierunek ruchu od Gdyńskiej do Bałtyckiej

1 listopada dodatkowe miejsca parkingowe dostępne przez całą dobę: ulica Warszawska – parkowanie na lewych pasach od Mogileńskiej do węzła Antoninek (oba kierunki)

ulica Warszawska – miejsca „wysiądź i jedź” przy wejściu głównym na cmentarz (część postoju taksówek)

ulica Gnieźnieńska – parkowanie na lewym pasie od Gdyńskiej do Bałtyckiej (od godziny 5 do wieczora)



2 i 3 listopada zmiany organizacji ruchu: ulica Warszawska – zwężenie jezdni do jednego pasa w obu kierunkach (przez całą dobę)

ulica Warszawska – przejście dla pieszych na wysokości głównego wejścia na cmentarza

ulica Gnieźnieńska – jeden kierunek ruchu od firmy Nivea do Bałtyckiej 2 i 3 listopada dodatkowe miejsca parkingowe: ulica Warszawska parkowanie w pasie rozdziału (kierunek do centrum), od stacji paliw do Mogileńskiej

ulica Gnieźnieńska – parkowanie na lewym pasie od firmy Nivea do Bałtyckiej

Od 26 października do 3 listopada [wytloczenie]na ulicy Warszawskiej i Gnieźnieńskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h[/wytloczenie]. ZMIANY W REJONIE CMENTARZA PRZY LUTYCKIEJ Od 26 października do 3 listopada na ulicy Lutyckiej (odcinek od ulicy Dojazd do Podolańskiej) obowiązuje [wytloczenie]ograniczenie prędkości do 30 km/h.[/wytloczenie]

Wyznaczone miejsca parkingowe od 26 października do 3 listopada: ulica Lutycka – na poboczu po stronie cmentarza od Szczawnickiej do ulicy Dojazd (kierunek rondo Obornickie)

ulica Szczawnicka – na poboczu przy cmentarzu

Od 1 do 3 listopada [wytloczenie]zakaz ruchu dla ciężarówek [/wytloczenie]na ulicy Lutyckiej od Podolańskiej do ronda Obornickiego (oba kierunki, przez całą dobę). ZMIANY W REJONIE CMENTARZA NA GÓRCZYNIE Od 26 października do 3 listopada na ulicy Ściegiennego i Arciszewskiego obowiązuje [wytloczenie]ograniczenie prędkości do 30 km/h.[/wytloczenie] Od 26 października do 3 listopada [wytloczenie]zakaz ruchu dla ciężarówek[/wytloczenie] na ulicy Arciszewskiego w stronę Ściegiennego. Zmiany w organizacji ruchu od 26 do 30 października: ulica Arciszewskiego – zwężenie do jednego pasa obu jezdni (od palacza do Ściegiennego)

ulica Kordeckiego jednokierunkowa od Albańskiej do Węglowej (całą dobę)

Dodatkowe miejsca parkingowe od 26 do 30 października: ulica Arciszewskiego – parkowanie w pasie rozdziału (od Palacza do Ściegiennego)

parking przy Ściegiennego na wysokości cmentarza wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami Zmiany w organizacji ruchu 31 października: ulica Arciszewskiego – zwężenie do jednego pasa obu jezdni od Hetmańskiej do Ściegiennego (od godziny 12)

ulica Ściegiennego – zwężenie przekroju o jeden pas od Jarochowskiego do Arciszewskiego (w godzinach wieczornych)

ulica Kordeckiego jednokierunkowa od Albańskiej do Węglowej (całą dobę) Dodatkowe miejsca parkingowe 31 października od godziny 12: ulica Arciszewskiego – parkowanie w pasie rozdziału od Hetmańskiej do Ściegiennego

ulica Ściegiennego – parkowanie obustronnie na lewym pasie od Jarochowskiego do Arciszewskiego

parking przy Ściegiennego na wysokości cmentarza wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami

Zmiany w organizacji ruchu 1 listopada: ulica Arciszewskiego – zwężenie do jednego pasa obu jezdni od Hetmańskiej do Ściegiennego

ulica Ściegiennego – zwężenie przekroju o jeden pas od Jarochowskiego do Arciszewskiego

ulica Kordeckiego jednokierunkowa od Albańskiej do Węglowej (całą dobę) Dodatkowe miejsca parkingowe 1 listopada: ulica Arciszewskiego – parkowanie w pasie rozdziału od Hetmańskiej do Ściegiennego

ulica Ściegiennego – parkowanie obustronnie na lewym pasie od Jarochowskiego do Arciszewskiego

parking przy Ściegiennego na wysokości cmentarza wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami

Zmiany w organizacji ruchu 2 i 3 listopada: ulica Arciszewskiego – zwężenie do jednego pasa obu jezdni od Hetmańskiej do Ściegiennego

ulica Kordeckiego jednokierunkowa od Albańskiej do Węglowej (całą dobę) Dodatkowe miejsca parkingowe 2 i 3 listopada:

ulica Arciszewskiego – parkowanie w pasie rozdziału (od Palacza do Ściegiennego)

parking przy Ściegiennego na wysokości cmentarza wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami ZMIANY W REJONIE CMENTARZA PRZY JASNEJ ROLI Od 31 października od godziny 12 do 1 listopada do godzin wieczornych [wytloczenie]na ulicach Jasna Rola i Bronisława[/wytloczenie] będzie obowiązywać jeden kierunek ruchu (odcinek od Bolka do Umultowskiej). ZMIANY W REJONIE CMENTARZA PRZY WIŚNIOWEJ Od 26 października do 3 listopada ulica Wiśniowa [wytloczenie]będzie jednokierunkowa[/wytloczenie] (odcinek od Bluszczowej do Wspólnej) ZMIANY W REJONIE CMENTARZA PRZY ULICY NOWINA Od 26 października do 3 listopada na ulicy Szpitalnej i Nowina obowiązuje [wytloczenie]ograniczenie prędkości do 30 km/h.[/wytloczenie] ZMIANY W REJONIE CMENTARZA PRZY ULICY ŚW. ANTONIEGO 26 i 27 października w godzinach 10-17 [wytloczenie]ulica św. Antoniego i Minikowa będą jednokierunkowymi[/wytloczenie] (odcinek od ulicy Książęcej do ronda Minikowo).

26 i 27 października dodatkowe miejsca parkingowe powstaną na ulicy św. Antoniego i Minikowo na lewym pasie (od ulicy Książęcej do ronda Minikowo). Zmiany 1 listopada od godziny 5 do 17: ulica św. Antoniego i Minikowa będą jednokierunkowymi (odcinek od ulicy Książęcej do ronda Minikowo)

dodatkowe miejsca parkingowe powstaną na ulicy św. Antoniego i Minikowo na lewym pasie (od ulicy Książęcej do ronda Minikowo) ZMIANY W REJONIE CMENTARZA NA MORASKU Od 26 października od godziny 8 do 3 listopada do godziny 20 na ulicy Morasko na wysokości cmentarza obowiązuje [wytloczenie]ograniczenie prędkości do 30 km/h.[/wytloczenie]

KOMUNIKACJA MIEJSKA NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Już w weekend poprzedzający 1 listopada nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wydłużone zostaną trasy dwóch linii tramwajowych. ZTM zapowiada zwiększenie częstotliwości kursowania niektórych tramwajów i autobusów, jadących w rejon cmentarzy.

MPK Poznań - dojazd na cmentarze. Jak będą jeździć tramwaje 26 i 27 października? W godzinach 8-17: linia nr 15 zostanie wydłużona do Junikowa, kursy co 10 minut

linia nr 7 będzie dojeżdżać na Miłostowo (a nie na Zawady), kursy co 15 minut

tramwaje nr 1, 8 i 13 będą kursować co 15 minut

tramwaje nr 6 będą kursować co 10 minut MPK Poznań - dojazd na cmentarze. Jak będą jeździć autobusy 26 i 27 października? W godzinach 8-17: autobus nr 177 będzie kursować co 15 minut

uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa nr 113, kursy co 30 minut

autobusy nr 198 nie będą wjeżdżać na teren kampusu na Morasku

autobusy nr 189 w godzinach 10-17 będą kursować z podwojoną częstotliwością (powodem ruch jednokierunkowy na ul. św. Antoniego)

autobusy nr 194 nie będą jeździć (powodem ruch jednokierunkowy na ul. św. Antoniego)

Trasa autobusu nr 113

Rondo Śródka – Podwale – Zawady – Główna – [wytloczenie]Gnieźnieńska/Cmentarz[/wytloczenie] - Bogucin Jak będą jeździć autobusy i tramwaje 28-30 października?

Komunikacja tramwajowa i autobusowa będzie funkcjonować według roboczego rozkładu jazdy. Jak będą jeździć autobusy i tramwaje 31 października? Zmiany w komunikacji autobusowej: autobusy 198 nie będą wjeżdżać na teren kampusu na Morasku

na linie nr 160, 163, 173, 176, 177, 182 i 193 zostaną skierowane autobusy 18-metrowe (w miarę możliwości

na linii nr 157 będą jeździć autobusy 12-metrowe

Tramwaje oraz pozostałe autobusy będą jeździć według roboczego rozkładu jazdy.

Jak będzie funkcjonować komunikacja miejska 1 listopada? ZTM uruchomi trzy dodatkowe linie tramwajowe – 41, 42 i 43.

Trasa tramwaju nr 41

Junikowo - Grunwaldzka – Reymonta – Hetmańska – Żegrze – Chartowo – trasa Kórnicka - Jana Pawła II – rondo Śródka – Warszawska – Miłostowo Trasa tramwaju nr 42

os. Sobieskiego – trasa PST – Most Teatralny – Fredry – plac Wielkopolski – rondo Śródka – Warszawska – Miłostowo Trasa tramwaju nr 43

Junikowo – Grunwaldzka – Przybyszewskiego – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Św. Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna – most Św. Rocha – Kórnicka – Jana Pawła II – rondo Śródka – Warszawska - Miłostowo (powrót przez plac Wolności i Gwarną) Jak będą jeździć tramwaje we Wszystkich Świętych? tramwaje nr 41, 42 i 43 będą przewozić pasażerów w godzinach 8-17, będą jeździć co 10 minut

tramwaj nr 15 – trasa wydłużona do Junikowa, w godz. 8-17 pojazdy będą kursować co 5 minut, w godz. 6-8 oraz 17-18 co 10 minut

tramwaje nr 7 – trasa wydłużona do Miłostowa, kursy co 15 minut

tramwaje nr 1, 6, 8 i 13 w godz. 6-18 będą kursować co 10 minut

linia 201 – w nocy z 1 na 2 listopada tramwaje będą kursować co 30 minut

pozostałe tramwaje będą jeździć według świątecznego rozkładu jazdy

Jak będą jeździć autobusy we Wszystkich Świętych? autobus nr 177 – w godz. 8-17 będzie kursować co 10 minut

autobus nr 182 – w godz. 18-17 będzie kursować co 10 minut

autobus nr 160 – w godz. 8-17 będzie kursować co 15 minut

autobus nr 113 – linia zostanie uruchomiona w godz. 8-17, będzie kursować co 10 minut

autobus nr 173 – w kierunku ronda Śródka pojedzie przez Bałtycką i Gdyńską (powodem jeden kierunek ruchu na Gnieźnieńskiej)

autobus nr 113 w kierunku ronda Śródka pojedzie przez Bałtycką i Gdyńską (powodem jeden kierunek ruchu na Gnieźnieńskiej)

autobus nr 189 – podwojona częstotliwość kursów, pojedzie co ok. 20 minut

autobus nr 177 – w kierunku Junikowa i Dopiewa pojedzie Bukowską w Poznaniu i Skórzewską w Wysogotowie (powodem wprowadzony ruch jednokierunkowy na Złotowskiej)

autobus 729 - w kierunku Junikowa i Dopiewa pojedzie Bukowską w Poznaniu i Skórzewską w Wysogotowie (powodem wprowadzony ruch jednokierunkowy na Złotowskiej)

autobus nr 194 – kursowanie zawieszone przez cały dzień

autobus nr 181 – nie będzie wykonywał kursów pod Centrum Handlowe M1

autobus nr 184 - nie będzie wykonywał kursów pod Centrum Handlowe M1

autobus nr 180 – nie będzie wykonywał kursów pod Auchan Sycowska, dojedzie do pętli Rudnicze

autobus nr 611 - nie będzie wykonywał kursów pod Auchan Sycowska, dojedzie do pętli Luboń Żabikowo

autobus nr 703 - nie będzie wykonywał kursów pod Auchan Sycowska

autobus nr 198 – nie będzie wjeżdżał na teren kampusu na Morasku

autobus nr 342 – w kierunku Poznania pojedzie objazdem przez Mściszewską, Wodną i Łąkową, zatrzyma się na tymczasowych przystankach na Mściszewskiej i Łąkowej (powodem zmiana organizacji ruchu na Poznańskiej w Murowanej Goślinie)

autobus nr 348 - w kierunku Poznania pojedzie objazdem przez Mściszewską, Wodną i Łąkową, zatrzyma się na tymczasowych przystankach na Mściszewskiej i Łąkowej (powodem zmiana organizacji ruchu na Poznańskiej w Murowanej Goślinie)

autobus nr 690 – będzie jeździł według rozkładu obowiązującego w dni robocze, nie będzie realizowany kurs o godz. 13.15 z pętli Łęczyca/Dworcowa, nie wjedzie na przystanek Sycowska Centrum Handlowe

autobus nr 611 – nie wjedzie na przystanek Sycowska Centrum Handlowe

autobus nr 690 - nie wjedzie na przystanek Sycowska Centrum Handlowe

autobus nr 703 - nie wjedzie na przystanek Sycowska Centrum Handlowe

autobus nr 811 – nie wjedzie na przystanek Swadzim/Auchan (kursy przez ulicę Poznańską)

autobus nr 812 - nie wjedzie na przystanek Swadzim/Auchan (kursy przez ulicę Poznańską)

autobus nr 813 - nie wjedzie na przystanek Swadzim/Auchan (kursy przez ulicę Poznańską)

pozostałe autobusy będą jeździć według świątecznego rozkładu jazdy

W noc z 31 października na 1 listopada oraz z 1 listopada na 2 listopada będą wykonywane kursy nocne następujących autobusów:[wytloczenie] 239[/wytloczenie] (wydłużone kursy do Starzyn); [wytloczenie]241; 243[/wytloczenie] (wydłużone kursy do Wir), [wytloczenie]250[/wytloczenie] (wydłużone kursy do Plewisk); [wytloczenie]342; 651; 729; 907[/wytloczenie].

Wszystkich Świętych: trasa autobusu nr 113

Rondo Śródka – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – Bałtycka – Gdyńska – Głowna – Podwale – Zawady – rondo Środka [wytloczenie]Ważne! [/wytloczenie]1 listopada na Junikowie w godzinach 9-15 będzie czynny Punkt Obsługi Klienta ZTM. TRANSPORT NA TERENIE CMENTARZY Na teren cmentarzy komunalnych na Junikowie i Miłostowie można wjechać samochodem od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8-13. Za wjazd na cmentarz zapłacimy

20 złotych

osoba powyżej 75 lat – 13 złotych

osoba z niepełnosprawnością ruchową – 5 złotych Wjazdy samochodem na cmentarze w okresie Wszystkich Świętych 26 października – wjazd możliwy w godz. 8-13

28 października – wjazd możliwy w godz. 7-15

29, 30 i 31 października – brak możliwości wjazdu

1 listopada – brak możliwości wjazdu

2 listopada – brak możliwości wjazdu

9 listopada (sobota) – możliwy wjazd w godz. 8-13 Transport dla seniorów na terenie cmentarzy

Od 1 października poznańscy seniorzy za złotówkę zostaną dowiezieni meleksem od bramy cmentarza do grobu bliskiej osoby i odwiezieni z powrotem. Przewozy realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. We Wszystkich Świętych usługa nie będzie świadczona. Będzie można z niej skorzystać dopiero 4 listopada.

Jak zamówić usługę? Trzeba zatelefonować pod nr 61 646 33 44. Połączenie z konsultatnetm w sprawie usług senioralnych nastąpi po wybraniu klawisza „0”. Kto może skorzystać? osoby, które ukończyły 80 lat

osoby, które ukończyły 60 lat z widoczną dysfunkcją narządów ruchu, nie mogą samodzielnie się poruszać CMENTARZE W POZNANIU W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W okresie Wszystkich Świętych strażnicy miejscy będą patrolować tereny przycmentarne. Handel wokół cmentarzy ma odbywać się przede wszystkim przy głównych wejściach i furtkach. Jeśli handlujący będą trasować wejścia, należy do zgłosić strażnikom, policjantom lub pracownikom biura cmentarnego. Na cmentarzach komunalnych utworzono punkty wypożyczania sprzętu ogrodowego. Na Miłostowie jest siedem takich wypożyczalni, a na Junikowie – sześć. Znajdują się one przy wejściach na cmentarze, jak i na terenie samych nekropolii.

1 listopada w godzinach 7-15 będą czynne biura cmentarne, w których można dowiedzieć się, czy grób jest opłacony, a jeśli nie to uiścić należność. Prolongatę grobu można też załatwić w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego.

W okresie od 21 października do 9 listopada 2019 r. Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego będzie otwarte w: poniedziałek w godz. 7-17

wtorek – piątek w godz. 7-18

sobota w godz. 8-12 Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr telefonów: 61 878 16 67, 61 878 16 68, 61 080 16 69

Biuro cmentarza Miłostowo - nr telefonu: 577 099 400

Biuro cmentarza Junikowo – nr telefonu: 577 066 700 AKCJA ZNICZ 2019 Akcja Znicz 2019 rozpocznie się już 26 i 27 października, jej kumulacja nastąpi we Wszystkich Świętych. Wtedy na wjazdach do miasta i poznańskich ulicach i przede wszystkim w rejonie cmentarzy pojawią się setki policjantów, w tym kryminalni. – Jak co roku będą prowadzone pomiary prędkości, kontrole trzeźwości i środków psychoaktywnych. Policjanci pojawią się na wjazdach do miasta, w rejonie cmentarzy, na skrzyżowaniach, na których będzie wyłączona sygnalizacja – mówi Przemysław Kusik, szef poznańskiej drogówki. I apeluje, by uważać na rowery, hulajnogi, a wysiadając z aut (parkingi na pasach ruchu) zwrócić uwagę na nadjeżdżające pojazdy.

Kierowcy zaaferowani znalezieniem miejsca parkingowego powinni zachować szczególną czujność i uważać, by nie potrącić stojącego na skrzyżowaniu czy też przepuszczającego pieszych przez ulicę policjanta.

polecane: Kolejne niedziele bez handlu. Od stycznia zaostrzenie przepisów.