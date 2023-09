Konferencja KO na placu Wolności w Poznaniu. Adam Szłapka: Naszym konkretem jest największa obniżka podatków w historii

Podczas poniedziałkowej konferencji kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, która odbyła się na placu Wolności w Poznaniu, przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka odpowiadał na wszystkie pytania dotyczące 100 konkretów programowych, zapowiedzianych przez Donalda Tuska na sobotniej konwencji.

Konferencja KO na placu Wolności: “Naszym konkretem jest największa obniżka podatków w historii”

Program, który został ogłoszony podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, uwzględnia między innymi takie postulaty jak: podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmiany odnośnie podatku dochodowego, podwyżki dla nauczycieli, czy również zniesienie cenzury w sferze kultury. - Ja chcę bardzo mocno podkreślić, że naszym konkretem jest największa obniżka podatków w historii - tak zaczął swoje przemówienie poseł Adam Szłapka w obecności prawie całej listy poznańskiej Koalicji Obywatelskiej. - Podkreślić trzeba to, że zdecydowana większość emerytów, wszyscy ci którzy dostają emeryturę do 5 tys. zł nie zapłacą żadnego podatku dochodowego - dodał przed przekazaniem głosu dla kandydatów KO do Sejmu.

Jakie postulaty padły podczas konferencji KO?

Wśród postulatów wymienianych przez członków partii podczas po południowej konferencji można było usłyszeć:

- Chcemy wprowadzić pit kasowy. Podatek będzie zapłacony dopiero w momencie, kiedy przedsiębiorca dostanie zapłatę za swoją pracę - zaznaczyła Katarzyna Kierzek-Koperska. - Chcemy zadbać o jakość polskich rzek. Obejmiemy rzeki stałym monitoringiem w automatycznych stacjach pomiarowych czystości, zmodernizujemy system oczyszczania i przetwarzania ścieków - dodała Jadwiga Rotnicka.

- Chcemy zacząć od podstaw. Odciążyć plecaki uczniów poprzez umieszczenie w każdej szkole indywidualnych szafek oraz elektroniczne wersje wszystkich podręczników - tłumaczyła Elżbieta Nawrocka. - Naszym konkretem jest przywrócenie rzetelnej, transparentnej, obiektywnej ewaluacji nauki, aby uwolnić, odpolitycznić uniwersytety i szkoły wyższe - zaznaczył Przemysław Garsztka. - Zmienimy Polskę tak, by stała się nowoczesnym, lepszym i przyjaznym dla każdego z nas krajem - takimi słowami przewodniczący Nowoczesnej podsumował poniedziałkową konferencję, odnosząc się do programu “100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów.

100 konkretów programowych dobre dla przedsiębiorców?

- Poznaniacy naprawdę cenią przedsiębiorczość, cenią wolność i to jest w zasadzie program skrojony dla Wielkopolan. Ułatwienia dla przedsiębiorców, zlikwidowanie ciągnących się miesiącami kontroli dla przedsiębiorców, urlopy dla przedsiębiorców, kasowy pit, to jest wszystko to czego oczekują poznaniacy - zaznaczył Szłapka.

Przewodniczący Nowoczesnej odniósł się również do tematu dworca PKP Poznań Główny. - Na razie dworzec PKP w Poznaniu jest niefunkcjonalny i to jest też nasze zobowiązanie. Musimy to po prostu naprawić - zakończył Szłapka.

