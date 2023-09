Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów do Sejmu i Senatu z Poznania. Kto znalazł się na liście?

- Staram się rzetelnie wykonywać moją pracę i jeśli stawiam sobie jakieś zadania do wykonania, to staram się zrobić wszystko, żeby je wykonać. Udało mi się doprowadzić do uchwalenia w Poznaniu bonifikatę przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w pełną własność. Pilnuję spraw miejskich i chciałbym to robić mając silniejsze narzędzia senatora, bo do tej pory senatorowie z PO byli absolutnie niewidoczni na poznańskim terenie