Koniec z hulajnogami na środku chodników w Poznaniu? Miasto chce położyć temu kres. Powstanie 170 specjalnych miejsc zwrotu Grzegorz Okoński

Porzucane hulajnogi są zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów - jednak ma się to zmienić w Poznaniu Adam Jastrzębowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Koniec z parkowaniem, a raczej porzucaniem hulajnóg elektrycznych w przypadkowych miejscach. To niestety plaga poznańskich ulic, prowadząca do niebezpiecznych sytuacji, gdy hulajnogi blokują wieczorem słabiej oświetlone chodniki i drogi rowerowe. Teraz w miasto chce konkretnie uporządkować sytuację i w 170 punktach Poznania powstaną specjalne miejsca przeznaczone do zwrotu hulajnóg elektrycznych.