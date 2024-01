Rusza sieć punktów "hop and go" w Poznaniu. Miasto wydało na to ponad pół miliona złotych. "Wkurza mnie, że operatorzy nie muszą płacić"

Hulajnogę w centrum oddasz tylko w wyznaczonym miejscu

Miasto utworzyło 273 punkty mikromobilności, tak zwane "hop and go". Jest to odpowiedź na porzucanie hulajnóg i rowerów elektrycznych w mieście. W ten sposób miasto chce uporządkować chaos związany z porzucaniem ich byle gdzie. Na razie system będzie funkcjonował testowo przed dwa miesiące.

Tymczasem radni z osiedla Stare Miasto postanowili zapytać urząd miasta o wyjaśnienie kilku kwestii związanych z funkcjonowaniem stref zwrotu hulajnóg.