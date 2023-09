Konwencja programowa PiS w Poznaniu. Jarosław Kaczyński: Chcemy znieść immunitety

W sobotę w Poznaniu Jarosław Kaczyński spotkał się z politykami PiS i wyborcami. Spotkanie zapoczątkowało przedstawienie kandydatów z wielkopolskich okręgów: nr 36, 37, 38 oraz 39. W swoim wystąpieniu prezes PiS stwierdził, że kiedy przeciwnicy polityczni dojdą do władzy, to zniszczą to, co zbudował rząd PiS. "Jest jeden warunek, który musi być spełniony. Otóż ci, którzy dzisiaj z nami walczą takimi skądinąd ohydnymi metodami, ohydnym językiem się posługując, muszą przegrać" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że "oni kłamią tak, że mówią, że cokolwiek zachowają z naszego systemu".