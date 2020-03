Koronawirus w Poznaniu: Do szpitala przy Polnej mogą trafiać noworodki zakażone koronawirusem. Szpital przy Szwajcarskiej tylko zakaźny

Od dłuższego czasu ze szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu trwa już wywóz pacjentów, którzy przebywali na innych oddziałach poza oddziałem zakaźnym. Są rozwożeni do innych poznańskich szpitali. Wszystko po to, by zwolnić łóżka, ponieważ wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia zamienia się w całości w szpital zakaźny.