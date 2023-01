Kościół u Jezuitów pamięta początki Poznania. Niedawno przeszedł kosztowny remont. Jak teraz wygląda?

- Miejsce ma niesamowity potencjał zarówno turystyczny, jak i historyczny. Odnowienie kościoła i klasztoru wpisuje się w szerszy zamysł uatrakcyjnienia tej części miasta. Niestety to świątynia, która wśród najstarszych kościołów Poznania, była najbardziej zaniedbana. W pierwszej połowie XIX wieku uległ kasacji przez Państwo Pruskie, po czym kościół był wykorzystywany do różnych celów. Dominikanie już do tego kościoła nie wrócili. Objęli go po drugiej wojnie światowej Jezuici - wskazuje historyk.