Ksiądz z Poznania rozdawał... pieniądze podczas mszy świętych w swojej nowej parafii

- Wykorzystuję ten motyw od wielu lat w różnych miejscach. To forma wizualizacji prawdy jaką jest zaufanie Bogu. Kiedy pytam się parafian, czy ufają Bogu, łatwo jest powiedzieć "tak". Ale inna sprawa czy naprawdę potrafią zaufać. Dlatego wyciągnąłem sto złotych i spytałem się parafian, kto chciałby je dostać. Zgłaszały się głównie dzieci. One są bardziej ufne i dzięki temu bliżej Królestwa Niebieskiego. One zaufały księdzu i Bogu - opowiada ksiądz Adam Pawłowski, proboszcz parafii św. Marcelina w Rogalinie.

Jednocześnie wyjaśnia, że chciał wywołać wśród parafian refleksję na temat zaufania Bogu. - Ta akcja miała skłonić do przemyśleń. Jednak nie chodzi o przemyślenia o to czy ktoś wierzy w Bogu, ale czy ufa Bogu. Nie chodzi mi też o to, by nagle więcej ludzi zaczęło przychodzić na mszę. To nie miało być żadne przekupstwo, ale zaintrygowanie. Dzięki temu parafianie zapamiętają to kazanie do końca życia - tłumaczy ksiądz Pawłowski.