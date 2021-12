Ludomy. 30 tysięcy świątecznych lampek rozświetliło gospodarstwo

Do świąt Bożego Narodzenia zostało już zaledwie kilka dni. W tym przedświątecznym czasie przypominamy zeszłoroczną dekoracje domu rodziny z Ludom. Widzieliście to na żywo ?

AMERYKAŃSKI SEN

Święta tuż, tuż ... Dla wielu z nas to najwyższa pora aby przypomnieć sobie serię amerykańskich komedii świątecznych. W każdej z nich domy są przesycone ozdobami i lampkami świątecznymi. Czy pamiętacie świąteczną część serii "W krzywym zwierciadle"? Mimo licznych wpadek, ostatecznie dom Griswolda wygląda bajecznie. Amerykańska moda co raz częściej wkrada się i do naszego kraju. Mieszkańcy powiatu obornickiego też co raz chętniej przyozdabiają swoje domostwa, a co niektórzy rywalizują między sobą.

Nasi Czytelnicy po raz kolejny poinformowali nas o gospodarstwie w Ludomach, które rozświetla 30 tysięcy lampek! Za widowiskową dekorację odpowiada Patryk Dolny wraz ze swoim wujkiem Bartoszem. Patryk od najmłodszych lat pasjonuje się elektryką. Mając pięć lat naprawił swój pierwszy zestaw lampek choinkowych i tak zostało do dziś.