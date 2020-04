Maseczki ochronne dla dzieci? Poznańska pediatra apeluje o rozwagę: "To niedopuszczalne"

- Sprawa jest ważna i wymaga nagłośnienia! Szczególnie wśród rodziców małych dzieci. Kilka dni temu został ogłoszony nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej (uwaga! maską NIEmedyczną!). Będzie obowiązywał od 16 kwietnia. Do dziś w oficjalnych komunikatach nie ma wyłączeń od tego nakazu. Co w praktyce oznacza, że także małe dzieci mają mieć zasłonięte usta i nos. Z punktu widzenia pediatry to niedopuszczalne - twierdzi w swoim poście na facebooku Joanna Sawicka-Metkowska.