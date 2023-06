Męskie Granie 2023 koncertowało na Cytadeli. Zobacz zdjęcia!

Męskie granie 2023 Poznań

Festiwal Męskie Granie już na stałe wpisał się w kalendarz letnich wydarzeń muzycznych. Co roku zbiera pod scenami festiwalowymi tłumy fanów, a bilety i karnety znikają w zawrotnym tempie. Wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ przebiega w formie trasy koncertowej, a artyści co roku występują w kilku miejscowościach w Polsce m. in. w Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Żywcu, Krakowie.