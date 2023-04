Międzynarodowe Targi Tulipanów w Chrzypsku Wielkim 2023. Kto będzie patronem nowej odmiany tulipana w tym roku?

Międzynarodowe Targi Tulipanów w Chrzypsku Wielkim - jak wygląda "chrzest"?

Chrzypska kolekcja elitarnych tulipanów

Międzynarodowe Targi Tulipanów, czyli Majówka w Chrzypsku Wielkim w szczycie kwitnienia 10 mln kwiatów

Międzynarodowe Targi Tulipanów Chrzypsko Wielkie 2023 – jaki tulipan w tym roku?

Jak dojechać do Chrzypska Wielkiego na Międzynarodowe Targi Tulipanów?

Gmina Chrzypsko Wielkie leży w powiecie międzychodzkim, w zachodniej Wielkopolsce. Póki co, to kolejowa biała plama regionu, więc do Chrzypska Wielkiego najlepiej przyjechać samochodem. Podczas majówki na polach Bogdana Królika przygotowane są tysiące miejsc parkingowych, więc ze znalezieniem miejsca nie będzie większego problemu. Od strony Poznania należy kierować się drogą krajową nr 92 do Pniew, a następnie drogą powiatową przez Łężeczki do Chrzypska Wielkiego. Od Gorzowa Wielkopolskiego najlepiej kierować się drogą krajową nr 24 do Kwilcza a następnie drogą wojewódzką 186 do Chrzypska Wielkiego, albo też drogą krajową nr 24 do Gorzynia a następnie drogą wojewódzką nr 160 do Międzychodu i dalej drogą wojewódzką nr 182 do Sierakowa i drogą wojewódzką nr 133 do Chrzypska Wielkiego.