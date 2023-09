Miejsce dla przyszłych mistrzów. W północnej Wielkopolsce powstaje Centrum Frame Running

Zacznijmy od tego czym jest Frame Running.

- FrameRunning - do 31.12.2021 r. pod nazwą RaceRunning to dyscyplina sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Jej twórcami są Duńczycy Mansoor Siddiqui i Connie Hansen. Mansoor od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jego marzeniem było bieganie, więc wraz z Connie wymyślili ramę na trzech kołach z siodłem i podporą. Konstrukcja i odpowiednie ustawienie ramy odciążają kończyny dolne, przez co te, wolne od ciężaru ciała, mogą się odepchnąć od ziemi i zawodnika ponieść - podaje Fundacja Złotowianka, która wprowadziła ten sport do Polski ponad 6 lat temu.

Szybko okazało się, że to nie tylko świetna forma rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami, lecz dyscyplina, która pozwala im brać udział w zawodach międzynarodowej rangi i odnosić sukcesy. Ilość zainteresowanych FrameRunning osób zaczęła bardzo szybko rosnąć i wynosi obecnie około 100. zawodników. Pojawiło się 10 sekcji treningowych w różnych częściach kraju, także w Wielkopolsce. By spiąć te działania w całość zapadła decyzja o potrzebie budowy Centrum FrameRunning. To zadanie wycenione na około 7 mln zł, które można wesprzeć: LINK do zbiórki