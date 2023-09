Możliwe skażenie wody pitnej w Poznaniu? Wszystko przez poszukiwania złóż paliw kopalnych. Aquanet wydał oświadczenie

. - dodaje rzeczniczka.

Sprawa wydobycia złóż na terenie ujęcia wody była już poruszana przez Aquanet w 2021 roku.

Aquanet, w związku z nowelizacją ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" i z uwagi na obecnie procedowane koncesje na poszukiwanie złóż ropy i gazu, postanowił podjąć działania mające na celu ochronę ujęć wody.

- 26 września skierowaliśmy ponownie do Ministra Klimatu Środowiska wniosek o trwałe wyłączenie terenów ujęć wody z udzielanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu. Wcześniejszy nasz wniosek w tej sprawie wystosowany w czerwcu 2021 roku do ówczesnego ministra do dziś pozostał bez odpowiedzi. Wysłaliśmy również pisma do senatorów i posłów z różnych ugrupowań, wyjaśniając w nich, jakie są możliwe konsekwencje nowelizacji ustawy oraz procedowanych koncesji, prosząc o ich zaangażowanie w obronę naszych ujęć wody.