MPK Poznań: Od 1 kwietnia niektóre tramwaje zmieniają trasy. „18" i „4" pojadą przez rondo Rataje

Zakończyło się układanie nawierzchni ul. Krzywoustego, od mostu Królowej Jadwigi do ronda Rataje, co pozwala na zwiększenie liczby linii komunikacji miejskiej, przejeżdżających przez to ostatnie i na udostępnienie przystanków autobusowych przy ul. Krzywoustego. Rondo otwarte jest już dla samochodów i autobusów z wszystkich dróg do niego prowadzących, a od grudnia dostępne dla tramwajów jest też torowisko.

- Stopniowo oddajemy do użytku również wygodne chodniki i drogi rowerowe. Nie zabraknie oczywiście także nowych nasadzeń zieleni - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.