MPK Poznań: Pętla na Wilczaku już po remoncie. Tramwaje będą dojeżdżać tam od września [ZDJĘCIA]

- Tak, jak zapowiadaliśmy, od 2 września pętla Wilczak będzie otwarta. Na swoją stałą trasę wrócą tramwaje linii numer 3. Będą one obsługiwane w większości przez najnowszy tabor w Poznaniu, czyli dwukierunkowe tramwaje marki Moderus Gamma. Za niecałe trzy lata to właśnie te tramwaje będą obsługiwać całą trasę na Naramowice - zaznacza prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

- Cała inwestycja to koszt 380 mln zł. Na to składa się dofinansowanie unijne w kwocie 150 mln zł. Przed nami ten drugi, najważniejszy etap, czyli pociągnięcie linii tramwajowej w kierunku osiedla Naramowice. Te prace kontynuowane będą od jesieni. Lwia część robót budowlanych to już rok przyszły. Trasa będzie liczyły ponad 3 km torowiska. Całość linii tramwajowej będzie składała się z 8 przystanków, rozlokowanych w takich miejscach, aby mieszkańcy mieli blisko do transportu publicznego - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

I dodaje: - Ważnym etapem inwestycji jest też budowa węzła na skrzyżowaniu Lechicka/Naramowicka. Wszystkie prace tramwaju na Naramowice koordynujemy z budową mostu Lecha, żeby ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców Poznania - mówi Mariusz Wiśniewski.