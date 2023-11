MPK Poznań poszukuje pracowników. Potrzebni są "od zaraz"

Ze wszystkimi aktualnymi ofertami pracy można zapoznać się w zakładce na stronie internetowej MPK Poznań.

- MPK Poznań oferuje umowę o pracę, możliwość rozwoju zawodowego, dofinansowanie do kursów certyfikacyjnych, szkoleń, studiów, bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie wakacji, karnetów sportowych, kolonie dla dzieci, atrakcyjna oferta wyjazdów weekendowych, bilety do kina i teatru), dostęp do Kasy Zapomogo-Pożyczkowej oraz preferencyjne warunki korzystania z usług własnych (bilet na komunikację miejską za 12 zł na rok dla pracownika i członków jego rodziny)