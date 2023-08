MPK Poznań w długi sierpniowy weekend 2023: Będą zmiany w rozkładach jazdy tramwajów i autobusów

Zobacz też: Tramwaj z Poznania do Swarzędza już za kilka lat! Władze Poznania, Swarzędza i spółki VW Poznań podpisały list intencyjny

- Po wyłączeniu napięcia w sieci trakcyjnej, tramwaj linii nr 16 z os. Sobieskiego skręci z ul. Św. Marcin w Towarową, nie będzie więc dojeżdżał do Al. Marcinkowskiego – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Natomiast do pl. Cyryla Ratajskiego oraz do pl. Wielkopolskiego dojechać będzie można wahadłową linią nr 98 z ronda Śródka. Od soboty 12 sierpnia do ostatnich kursów we wtorek 15 sierpnia nastąpią także zmiany w komunikacji linii nr 7, 8, 17, 20, 99, H oraz linii nocnych nr 201 i 231.