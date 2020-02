Na Winogradach powstanie park wodny? Decyzja należy do poznaniaków

– Parę lat temu przymierzaliśmy się do fontanny na osiedlu Wichrowe Wzgórze, ale na to trzeba trochę miejsca – mówi Marcin Zaremba, przewodniczący Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ. – Przy pływalni na Zwycięstwa teren jest spory.

Koszt tej inwestycji to 1,5 mln zł. – To dużo. Rada osiedla nie byłaby w stanie jej zrealizować – przyznaje Zaremba. I przypomina, że Winogradzki Park Sportu i Rekreacji powstawał latami, wspierany grantami i pieniędzmi z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt parku na os. Zwycięstwa radny osiedlowy chce zgłosić właśnie do PBO. – Mamy nadzieję, że do tego pomysłu uda się przekonać nie tylko mieszkańców Winograd, ale i innych części Poznania. Przyjadą do nas popływać na basen, a potem w parku odpoczną wśród zieleni nad strumykiem – zachęca Zaremba. I dodaje: – Do parku sportu i rekreacji też przyjeżdżają ludzie z całego miasta.