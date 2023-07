Nie wszyscy płacą w SPP. Jeden z rekordzistów parkuje za darmo od ponad roku!

Stos raportów kontrolerów Strefy za wycieraczką jednego tylko samochodu wskazuje, że kierowca nie interesuje się swoim autem, a miasto - nie przekonało go jeszcze skutecznie do zapłaty...

Ponad sto cztery tysiące wezwań za nieopłacone parkowanie wystawiono w ubiegłym roku w Poznaniu. Połowę udało się wyegzekwować do końca stycznia.

Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu obejmuje część centrum, Jeżyc, Wildy i Łazarza, Środki, Zagórza, Cytadeli czy Armii Poznań. Parkowanie trzeba opłacać od godz. 8.00 do godz. 18.00 lub 20.00 w zależności od lokalizacji. I okazuje się, że choć Strefa działa od lat, to nie wszyscy kierowcy o niej pamiętają...

Ulice wchodzące w skład Strefy Płatnego Parkowania stale w godzinach jej obowiązywania przemierzają kontrolerzy, dlatego kierowcy raczej nie mają co liczyć na łut szczęścia i darmowe parkowanie. Mimo to - próbują. Z miejskich statystyk dotyczących ubiegłego roku wynika, że wystawiono 104 268 wezwań do zapłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. Tyle wykazywano 25 stycznia tego roku. Kierowcy otrzymywali każdorazowo informację, że jeśli szybko nie wniosą opłaty karnej, to ona wzrośnie, dlatego mobilizowali się do wnoszenia opłat. Ale nie wszyscy - do końca stycznia księgowość Zarządu Dróg Miejskich miała w ewidencji ponad 54 tysiące wezwań wystawionych, lecz jeszcze nieopłaconych.

Parkuje w Strefie bez opłat ponad rok!

Przy ul. Marcelińskiej, przy płocie jednostki wojskowej – amerykańskiego garnizonu – stoi zielony Renault Kangoo. Ulica jest objęta zasięgiem Strefy Płatnego Parkowania, stoją parkomaty, jednak kierowca tego auta, do niego nie zagląda od dawna. Przy kołach samochodu spomiędzy kostek brukowych wyrasta trawa, jednak auto nie wygląda na wrak: ma tablice rejestracyjne, z opon nie zeszło powietrze, ale… przednią szybę „zdobi” stos karteczek od kontrolerów Strefy.

Zobacz też: Poznański zakład wejdzie do polskiej grupy zbrojeniowej? To wielka szansa dla H.Cegielski – Poznań S.A. Część jest w woreczkach, które zaparowały, część już bez woreczków – one lada dzień staną się nieczytelne. Właściciel albo nie może się nimi zainteresować, albo nie chce – i to od ponad roku. Najstarsze z wezwań do zapłaty za postój w strefie datowane jest na 15 kwietnia 2022 roku: wówczas, w Wielki Piątek, kontroler mógł mieć nadzieję na zdyscyplinowanie kierowcy karą. Dziś kontrolerzy muszą widzieć, że ich wezwania nic nie dają, dokładają jednak kolejne wezwania. Przyczyna jest prosta - jeśli samochód wygląda na porzucony wrak, zawiadamiają o nim Straż Miejską, a ta działa dalej aż do spowodowania jego usunięcia z ulicy. Ten samochód wygląda jednak na sprawny i teoretycznie użytkowany.

Można obliczyć, że w ubiegłym roku Renault parkował przez co najmniej 177 dni roboczych, a w tym – do 5 lipca, bo taką datę ma najnowsze wezwanie – 129 dni roboczych. Kara wynosi 150 złotych, a jeśli nie wniesie się jej w ciągu tygodnia to rośnie do 200 złotych. Łatwo obliczyć, mnożąc ilość dni działania Strefy przez te dwieście złotych, że teoretycznie właściciel samochodu jest winien miastu… 61 200 złotych!

Opłata rośnie

Jeśli kierowca nie wniesie opłaty za parkowanie, a zobaczy to kontroler, to wystawiane jest wezwanie – raport kontrolera, który wkładany jest za wycieraczkę pojazdu. Kierowca ma wówczas czas do wniesienia opłaty dodatkowej 150 zł (w ciągu siedmiu dni) i 200 zł (powyżej). - Jeśli nie zapłaci wskazanej kwoty to wystawiamy upomnienie, które jest wysyłane pocztą do właściciela pojazdu - mówi Marcin Idczak, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. - Kierowca musi wówczas zapłacić także dodatkowe 16 zł kosztów upomnienia. Kierowca ma siedem dni od dnia doręczenia upomnienia na dokonanie płatności. Po tym czasie sprawę można kierować do Wydziału Windykacji ZDM, który przekazuje dochodzenie należności do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Miasto nie toleruje długów

W odniesieniu do ubiegłorocznych zaległości Wydział Parkowania zwrócił się do Wydziału Windykacji o podjęcie działań windykacyjnych w 5038 sprawach. Gra była warta świeczki, bo dotyczyły one sumy 2 404 193,34 zł! Z tej kwoty udało się wyegzekwować w końcu ubiegłego roku kwotę ponad 1,2 mln złotych. Nie wszystkich jednak kierowców trzeba było obejmować windykacją, bo niektóre ze spraw były wyjaśniane już przez zaniepokojonych wezwaniami kierowców.

Kto płaci karę, przyczynia się do remontu ulic!

Pieniądze z opłat karnych kierowane są na pokrycie kosztów remontów ulic w Strefie zarówno jezdni, jak i chodników. Poznań już cztery lata temu rozpoczął kampanię promocyjną wskazującą, że Strefa nie jest tylko środkiem opresyjnym ale powoduje poprawę jakości jezdni i chodników. Na początku kampanii, w 2019 roku remonty ulic Starego Miasta zostały zasilone kwotą blisko 2,7 mln złotych właśnie z kieszeni kierowców.

W najbliższym czasie, od września do grudnia, remontowana będzie ulica Słowackiego, na odcinku od Kraszewskiego do Wawrzyniaka: zyska nowy chodnik, wyremontowaną jezdnię, więcej zieleni i wyniesiony plac przed Szkołą Podstawową nr 36. Wprowadzone będą nowe zasady parkowania. Dość powiedzieć, że uczniowie uczestniczyli w ustalaniu projektu przebudowy. Koszt remontu będzie pokryty właśnie ze wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania i poprawki budżetowej miasta.