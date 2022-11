Niezwykłe siedzenia w tramwaju MPK Poznań! Prezentują historię poznańskiej komunikacji miejskiej. Zobacz zdjęcia!

Na siedziskach można zobaczyć fotografie prezentujące najważniejsze wydarzenia z dziejów komunikacji miejskiej w Poznaniu: od uruchomienia dorożek w 1865 roku, poprzez pierwszy tramwaj konny (1880 rok), pierwszy tramwaj elektryczny (1898 rok), pierwsze autobusy (1925 rok), uruchomienie kolejki wąskotorowej Maltanka (1972 rok) aż po wprowadzenie do ruchu liniowego autobusów elektrycznych (koniec 2019 roku). Znajdujące się w pobliżu – w ramkach – kody QR pozwolą pozyskać więcej informacji na temat historycznego i wykorzystywanego obecnie taboru.

– To przedsięwzięcie to kontynuacja prowadzonych testów siedzeń, poznawania możliwości, jakie dają nam w tym zakresie nowe technologie, a jednocześnie możliwość przybliżenia pasażerom historii komunikacji miejskiej, co jest szczególnie istotne dzisiaj, w przeddzień dnia św. Katarzyny, patronki tramwajarzy