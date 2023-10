Nowy Volkswagen Passat Variant B9. Pierwsze wrażenia, silniki, wstępne dane techniczne, wersje wyposażenia

Volkswagen Passat Variant B9. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Nie chcę być złośliwym, ale rozmawiając z innymi dziennikarzami na prezentacji doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy zobaczyli nowego Passata na ulicy, to pewnie nie zwrócilibyśmy na niego szczególnej uwagi. Czy to negatywne spostrzeżenie? Złośliwość? W zasadzie – nie. Nowy Volkswagen Passat (w ofercie dostępne będzie tylko kombi) zarówno na zewnątrz, jak i w środku prezentuje się dobrze, bardzo estetycznie, ma odpowiednie proporcje i ładne linie, ale nie ma miejsca na żadne kontrowersyjne elementy.

Wszystko jest tak wyważone, aby nie rzucało się w oczy, ale jednocześnie cieszyło oczy. Nic ponad to. Są nowe światła z listwą LED z przodu o z tyłu, zderzak z szerokim wlotem powietrza, kilka ładnych akcentów, ale nawet w jednym miejscu nie ma niczego, co mogłoby zaburzać harmonię. Ot, nowy, ładny Passat, ale nawet w czerwonym kolorze niespecjalnie wyróżniający się z tłumu. To cecha tego auta, którą styliści bardzo chcieli zachować. I w sumie to udało się wzorowo.

Jeśli ktoś oczekiwał rewolucji, diametralnej zmiany charakteru i stylistyki, zapewne mocno się rozczaruje. Volkswagen Passat Variant to kontynuacja tego, co świetnie się sprzedawało. Fakt, zrezygnowano z dużej części oferty, ale widać taki był zamysł i strategia producenta. Na szczęście w ofercie silnikowej zostały lubiane jednostki i pojawiły się nowe wersje, miejmy nadzieję, że odpowiednio dopracowane i dające zarówno oszczędności, jak i frajdę z jazdy. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze jazdy i sprawdzenie czy obietnice producenta mają potwierdzenie w rzeczywistości. Kamil Rogala

Trochę szkoda, że w ofercie nie będzie miejsca na wersję sedan, nie pojawi się nawet uterenowiona wersja Alltrack, która w poprzedniku prezentowała się naprawdę dobrze i dla wielu była alternatywą dla crossoverów pokroju Tiguana. Fakt, zamawiało ją zaledwie kilka procent klientów, więc tym razem Volkswagen zrezygnował z tej wersji zachęcając tym samym niezdecydowanych do zakupu nowego Tiguana. Wracając do naszego bohatera, jak twierdzi producent, w porównaniu do poprzednika jest teraz dużo mniej prostych linii, auto wygląda bardziej dynamiczne, a jego wymiary dość wyraźnie urosły. Najważniejszy jest wydłużony o 50 mm rozstaw osi (2841 mm), który znacząco zmienił proporcje nadwozia. Mierzy ono teraz 4917 mm długości – o 144 mm więcej niż w poprzednim modelu. To ogromny postęp i trzeba przyznać, że nowy Passat Variant zbliża się do wyższego segmentu. Szerokość wzrosła o 20 mm – do 1852 mm. Wysokość (wraz z anteną) pozostała na podobnym poziomie jak u poprzednika i wynosi 1506 mm. Dla porównania, nowy Mercedes Klasy E w wersji kombi jest tylko o 32 mm dłuższy od nowego Passata. A co mamy w środku?

Jest sporo nawiązań do modeli z serii ID tj. ogromny ekran w centralnej części, wirtualne zegary w standardzie, minimalistyczne wykończenie z niewielką ilością przycisków i sporo ambientowego podświetlenia w różnych kolorach do wyboru. Miejsce? Od groma, ale Passat nas do tego przyzwyczaił. Z przodu jest obszernie, z tyłu miejsca na nogi jest pod dostatkiem, nad głową również, a bagażnik oferuje od 690 do 1920 litrów (odpowiednio o 40 i 140 litrów więcej niż poprzednik). Wracając do systemu i obsługi, w standardzie wyświetlacz systemu info-rozrywki ma przekątną 12,9 cala. Opcjonalnie dostępny będzie ekran o przekątnej 15 cali.