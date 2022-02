Obostrzenia w Polsce. Minister Zdrowia ogłosił zmiany! Jakie konkretnie? Sprawdź

Szkolnictwo. Powrót do nauki stacjonarnej. Kiedy?

Obostrzenia w Polsce. Minister Zdrowia ogłosił zmiany

- Jeżeli popatrzymy na dotychczasowy przebieg epidemii to widzimy, że za nami już jest apogeum piątej fali - mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia. - To jest drugi tydzień kiedy obserwujemy spadek zleceń na testy. Tendencja spadkowa, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich tygodni jest tendencją stałą.