Ogromny budzik w centrum Poznania! Przypomina poznaniakom o głosowaniu. "Pobijmy rekord!"

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu RP, Zuzanna Szymczak wytłumaczyła co zrobić, gdy ktoś nie chce brać udziału w referendum oraz jak głosować z innego miejsca niż miejsce zameldowania:

- Jeżeli ktoś nie chce brać udziału w referendum, może iść na wybory oraz zagłosować. Rejestrując się przy pobieraniu kart wystarczy zgłosić, że nie mamy chęci poboru karty referendalnej. Trzeba to zgłosić i prosić o odnotowanie. W ten sposób można zagłosować i jednocześnie zbojkotować referendum. Bardzo ważną kwestią dla osób młodych jest głosowanie bez meldunku. Istotne jest by zgłosić się do Urzędu Gminy i pobrać zaświadczenie, które upoważnia do głosowania na terenie całej Polski i świata. Poza tym można dopisać się do spisu wyborców poprzez aplikację mObywatel.