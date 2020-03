Pacjentka z podejrzeniem koronawirusa przewieziona do poznańskiego szpitala. Zgłosiła się w niedzielę na SOR w Puszczykowie

Przypomnijmy, że pacjentka zgłosiła się z podejrzeniem koronawirusa w niedzielę wieczorem na SOR w Puszczykowie. Stamtąd została przetransportowana do Poznania. - To osoba, która ma ostre zapalenie płuc. Jej stan jest poważny - słyszymy nieoficjalnie od jednej z osób.

- Jedna osoba została przewieziona do naszego szpitala - potwierdza Stanisław Rusek, rzecznik Szpitala Miejskiego im. Strusia w Poznaniu. Na razie nie podaje jednak więcej informacji dodając jedynie, że od pacjentki w wieku średnim pobrano próbki do badań pod kątem ewentualnej obecności koronawirusa.

Tomasz Stube przypomina też, że osoby, które będą podejrzewały u siebie koronawirusa, nie powinny zgłaszać się osobiście do lekarza lub SOR, lecz mogą zadzwonić pod całodobowy numer 800 190 590. Wtedy specjalna karetka zabierze pacjenta do szpitala, gdzie zostaną pobrane próbki do badań.

Do tej pory w Polsce zdiagnozowano 15 osób zakażonych koronawirusem.

