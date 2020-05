Pasażerowie nie mieszczą się w tramwajach i autobusach! ZTM Poznań chce zniesienia ograniczeń w pojazdach

Podkreślamy, że w odniesieniu do komunikacji tramwajowej w naszym mieście, przy obecnie obowiązujących limitach, potencjał przewozowy normalnego rozkładu jazdy dla dnia roboczego (sprzed epidemii) pozwala na przewiezienie zaledwie ok. 15%, a w godzinach szczytu tylko ok. 10% pasażerów! Nie można mówić o „przywracaniu normalności” bez zapewnienia możliwości dojazdu do pracy komunikacją publiczną!" - czytamy w poście.

Nie wiadomo jednak czy wszyscy pasażerowie byliby zadowoleni z łagodzenie ograniczeń. Jechanie obecnie w tłoku też nie jest chyba najlepszym pomysłem.