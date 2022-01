Piąta fala koronawirusa. Rośnie liczba skierowań na kwarantannę. Jak radzą sobie poznańskie przedsiębiorstwa? Nicole Młodziejewska

- Liczba osób nieobecnych z powodu COVID-19 wzrasta - przyznaje Zofia Koszutska-Taciak, rzecznik spółki Aquanet. Łukasz Gdak

Piąta fala koronawirusa to drastyczny wzrost liczby zakażeń. Każdego dnia odnotowywane są ogromne liczby nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Co za tym idzie, wiele osób kierowanych jest na izolację lub kwarantannę. To z kolei prowadzi m.in. do nieobecności w pracy. Zapytaliśmy przedstawicieli poznańskich przedsiębiorstw, jak wygląda sytuacja covidowa w ich firmach i jak sobie z nią radzą.