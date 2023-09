Pierwszy dzień Targów Michałowskich - z trzech - za nami! W piątek, 8 września, wystąpił kolorowy Zespół Folklorystyczny "Wielkopolanie"!

W Mieścisku szykuje się wielka impreza! To kolejna, już 44. edycja Targów Michałowskich! Nie są zbędne słowa, które, przy takich okazjach, wymienia się, czyli: każdy znajdzie coś dla siebie. Targi będą trwały przez cały, najbliższy weekend!

Wydarzenie będzie bardzo bogate w atrakcje!

Inauguracyjnie, w piątek, 8 września, wystąpił Zespół Folklorystyczny "Wielkopolanie"! To był wieczór pełen folkloru! Zespół działa prężnie już 50 lat! Kultywują tradycje muzyczno-taneczne wielkopolskiego regionu, ale w swoim repertuarze posiadają także wszystkie polskie tańce narodowe oraz z innych regionów kraju. Tancerze, na scenie Amfiteatru w Mieścisku, wykonali tańce i przyśpiewki z regionów: szamotulskiego, łowickiego i krakowskiego, a na koniec występu wykonali krakowiaka narodowego. Dzięki swoim działaniom zyskali miano Mecenasa Kultury Ludowej w Polsce. W 2005 roku, za "Zasługi dla kultury ludowej", zdobyli Nagrodę im. Oskara Kolberga. a pięć lat później, czyli w 2010, nagrodę główną "Łowicki Pasiak". Chętni widzowie mogli wziąć udział w krótkich warsztatach tańca ludowego na scenie.

9 września Kolejne wydarzenia odbędą się na stadionie w Mieścisku, gdzie już o 14.00 będzie można zobaczyć najsilniejszych mężczyzn w regionie, którzy wezmą udział w specjalnych zawodach STRONGMAN. Zawody poprowadzi Tyberiusz 'Tyberian' Kowalczyk. To będzie wspaniały pokaz siły, dźwigania i determinacji! Wstęp jest wolny. Po Strongmenach będzie bardzo muzycznie!

Sobotnim wydarzeniom, od 13.00 do 19.00, towarzyszyć będzie wystawa pn. "Witaj Klasyku w Meksyku!". To wystawa dla miłośników starych samochodów, ale nie tylko. Jak zapowiadają organizatorzy będzie można zobaczyć pojazdy "Od roweru do Uaza - poprzez wsk-ę i Tarpana"