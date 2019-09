PKS Poznań nie zniknie. Samorządy zrzucą się na połączenia autobusowe

W marcu prezydent Jacek Jaśkowiak postawił wielkopolskim samorządowcom ultimatum: albo dorzucicie się do PKS-u Poznań, albo spółka zostanie zlikwidowana i z końcem czerwca zawiesi wszystkie kursy. Dzięki inicjatywie starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego nadal będzie można podróżować autobusami PKS Poznań.

Obecnie autobusy PKS Poznań docierają do ponad tysiąca miejscowości. W ubiegłym roku przewiozły 1,1 mln pasażerów. Jak stwierdził prezydent Jaśkowiak, miasto jest zmuszone dopłacać do strat, które generuje spółka, bo ponad 90 proc. połączeń jest nierentownych. I wskazał, że korzystają z nich głównie mieszkańcy innych gmin i powiatów. Stąd pomysł likwidacji spółki, jeśli samorządy nie dołożą się do jej działalności. Zobacz też: Poznański Budżet Obywatelski 2020: 21 mln zł do podziału. Można już głosować! – Nie należy tego traktować jako formy szantażu. To był apel o solidaryzm gmin, oparty na obiektywnych przesłankach ekonomicznych, bo spółka była w bardzo złej kondycji – tłumaczy Bartosz Guss, zastępca prezydenta. Hieronim Urbanek, prezes PKS Poznań dodaje, że ta działalność od lat jest nierentowna i nie dotyczy to tylko poznańskiej spółki. – Od marca do września w kraju upadło 12 firm transportowych – twierdzi Urbanek.

Zobacz także: Jak zmieniły się ceny w Polsce przez 10 lat? Zobacz, co najbardziej podrożało od 2009 r. – Dotychczasowa formuła funkcjonowania nie sprawdziła się, problemy rosły z roku na rok – uważa Guss. – Może takie dramatyczne sytuacje rodzą takie wyjątkowe przedsięwzięcia jak to czwartkowe. W czwartek bowiem starosta Grabkowski podpisał porozumienie z powiatami – obornickim, międzychodzkim, nowotomyskim, kościańskim, śremskim, podpoznańskimi gminami, Poznaniem i spółką PKS. – Gdybyśmy tego nie zrobili, siatka połączeń zniknęłaby – uważa Grabkowski. Włodzimierz Pinczak, burmistrz Stęszewa podkreśla, że przewozy autobusowe są bardzo ważne. – W tym porozumieniu widzimy szansę skomunikowania miejscowości, które są oddalone od linii kolejowych. Dla kilku wsi naszej gminy, które są licznie zamieszkane, PKS to obecnie jedyny środek komunikacji – twierdzi Pinczak. – Poznań, Kościan, Grodzisk to strategiczne kierunki, w których podróżują nasi mieszkańcy do pracy, szkoły czy różnych instytucji. Autobusy PKS uzupełniają luki w przewozach kolejowych.

Sprawdź: Targi Mieszkań i Domów w Poznaniu: Nowe mieszkania i domy na sprzedaż Samorządy będą solidarnie współfinansować połączenia autobusowe. Do 2020 r. nakłady wyniosą 6,5 mln zł, z czego powiat poznański przekaże 1,7 mln zł; Poznań 1,3 mln zł; pozostałe powiaty 113 tys. zł, a gminy – 3,3 mln zł. – Nie rozważam tego przedsięwzięcia w kategoriach opłacalności, ponieważ samorząd to nie firma nastawiona na zysk. Dla nas zyskiem jest zadowolenie mieszkańców. Dysponujemy publicznymi pieniędzmi. Należy je wydawać z głową, oszczędnie i w interesie mieszkańców – podkreśla Grabkowski, zwracając uwagę, że dzięki tej inicjatywie uda się ograniczyć liczbę miejscowości, do których nie dociera żaden transport publiczny, umożliwić ludziom, którzy nie mają aut, dojazd do pracy, szkół. I dodaje: – Mamy deklarację, że wkrótce do tego porozumienia dołączą powiaty szamotulski i grodziski.

Porozumienie to krok w kierunku utworzenie związku powiatowo-gminnego, który będzie odpowiadał za przewozy PKS na terenie metropolii Poznań i obszarach sąsiednich. W przyszłości związek ma nieodpłatnie przejąć PKS Poznań. – Związek gmin i powiatów ma powstać do końca przyszłego roku. Będzie on właścicielem spółki, która zostanie powołana – wyjaśnia Grabkowski. – Będzie można przejść do inwestowania, pozyskać dotacje unijne, kupić nowoczesne autobusy. Na razie siatka połączeń obsługiwanych przez PKS Poznań nie zmieni się. Jednak rozkłady jazdy już wkrótce mogą ulec zmianie. – Tam, gdzie samorządy nie przystąpią do porozumienia, nastąpi ograniczenie komunikacji – mówi Urbanek. Czy autobusy PKS-u nie dotrą do gmin, które nie będą chciały współfinansować połączeń? – Warto, by ich włodarze się zastanowili, nim powiedzą nie – podpowiada Grabkowski. – Jak dyskutowaliśmy o Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, to twardo powiedzieliśmy, że pociągi nie będą zatrzymywać się w gminach, które odmawiają współfinansowania przewozów.

