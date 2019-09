Poznański Budżet Obywatelski 2020: 21 mln zł do podziału. Można już głosować!

W tym roku do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim z 350 zgłoszonych projektów przepuszczonych zostało 239. 34 projekty to tzw. projekty ogólnomiejskie na kwotę do 2 mln zł albo dotyczące więcej niż jednego z 13 rejonów, na które miasto Poznań zostało podzielone. Pozostałe 205 projektów to projekty rejonowych, które podzielono na 13 rejonów.

PBO 2020 to 21 mln zł do dyspozycji. Dokładnie 6 mln zł zostanie przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie i 15 mln zł na projekty rejonowe.

Co nowego w PBO 2020?

Jak tłumaczy Patryk Pawełczak, dyrektor gabinetu prezydenta Poznania, w tegorocznym Poznańskim Budżecie Obywatelskim dominują tzw. projekty twarde, czyli dotyczące infrastruktury.