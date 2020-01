Policja opublikowała wizerunek podejrzanego o pobicie mężczyzny w centrum Poznania.

Policjanci ze Starego Miasta prowadzą postępowanie w sprawie narażenia mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.







Do zdarzenia doszło 13 października 2019 roku w pobliżu ul. Podgórnej w Poznaniu. Około godziny 5:30 grupa osób przemieszczała się wzdłuż ul.Szkolnej w stronę Kupca Poznańskiego. Już tam doszło do nieporozumień, zaczepek między mężczyznami.



- Następnie po przejściu przez ul. Podgórną mężczyzna ciemnej karnacji, z zarostem na twarzy, włosy czarne, ubrany w czarną kurtkę, białą bluzę z odblaskowymi elementami, spodnie ciemne, buty czarne z białą podeszwą, podszedł do pokrzywdzonego i uderzył go pięścią w twarz, w następstwie czego mężczyzna upadł na ziemię - relacjonują poznańscy policjanci.



Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek mężczyzny, który miał uderzyć drugiego. Oto jego zdjęcia:





Wszystkich, którzy rozpoznają osobę ze zdjęć, lub byli świadkami zdarzenia, bądź mają jakiekolwiek informacje na ten temat, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto.



Można zgłaszać się osobiście w siedzibie jednostki przy Al. Marcinkowskiego 31 w Poznaniu bądź telefonicznie pod całodobowymi numerami telefonu 61 84 124 11 lub 112. Policja zapewnia anonimowość.





