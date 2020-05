Poznań: 19-latek i 13-latek okradali sklepy na Wildzie. Wpadli, gdy poszli zrobić normalne zakupy

- Sprawcy nie zadowolili się jedną kradzieżą i dwa tygodnie później, 27 kwietnia włamali się do kolejnego sklepu – tym razem na poznańskiej Dębinie. Pod osłoną nocy uszkadzając drzwi, po raz kolejny okradli sklep. Ich łupem znowu padły wyroby tytoniowe i alkoholowe. Starty wyceniono na 3,5 tysiąca złotych - informuje Piotr Garstka z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Nie była to jednak kradzież doskonała. Starszy z włamywaczy kilka godzin po włamaniu poszedł na zakupy do sklepu, do którego się włamał. Rozpoznał go właściciel, który natychmiast go ujął i przekazał policjantom.