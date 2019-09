Poznań: Dzień bez Samochodu 2019. Autobusy, tramwaje i pociągi będą wozić pasażerów za darmo. Jest jeden warunek!

W dniach 15-22 września w wielu miastach w Europie również w Poznaniu odbędzie się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - w tym Dzień bez Samochodu. Z tej okazji miejskie instytucje i fundacje przygotowały liczne atrakcje i oferty dla mieszkańców. Komunikacja publiczna za darmo, festyny, pikniki, Parking Day: to tylko niektóre atrakcje, które odbędą się podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Poznaniu. Zobacz dokładny plan wszystkich atrakcji. Co, gdzie i kiedy w Poznaniu podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu!

Wydarzenia podczas ETZT 2019 mają zachęcić do zmniejszenia ruchu w mieście i zanieczyszczeń w powietrzu oraz zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia.

Zobacz dokładny plan wszystkich atrakcji podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Poznaniu 2019.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019 Poznań: niedziela, 15 września

W niedzielę 15 września od godziny 12.00 do 16.00 na terenie zajezdni Franowo odbędzie się rodzinny festyn MPK Poznań. Wśród atrakcji między innymi: wystawa nowoczesnego taboru (Solaris Tramino, Moderus Beta, Moderus Gamma, Solaris Urbino, Solaris Alpino), wystawa pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do usuwania skutków wypadków i awarii, wycieczki pokazujące zakamarki tramwajowej garażowni, strefy zabaw dla dzieci, gra "Zjazd do zajezdni" i dziecięce "Koło Fortuny" z nagrodami. Wszystkim, którzy chcą pojawić się na festynie MPK oferuje bezpłatną linię dowozową z Kaponiery na Franowo.