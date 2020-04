Poznań: Jak załatwić zwrot pieniędzy za bilet na komunikację miejską? Tylko mailem - ale trzeba czekać nawet miesiąc. Sprawdź, gdzie pisać

ZTM nie przyjmuje osobiście zgłaszających się interesantów w punktach obsługi klienta i w biurach obsługiklienta ZTM – w dobie epidemii koronawirusa po prostu nie ma takiej możliwości, wobec wprowadzonego nakazu pozostania w domach osób, które nie załatwiają określonych, bardzo ważnych spraw. Wszystkie sprawy za to prowadzi za pośrednictwem internetu – poczty elektronicznej.

- Na tyle, na ile to możliwe, podejmujemy starania, by zapewnić obsługę zdalną poprzez kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej – informuje ZTM. - Prosimy o zrozumienie, jeśli czas oczekiwania na połączenie lub czas udzielenia odpowiedzi się wydłuży. Odniesiemy się do wszystkich spraw, najszybciej jak to będzie możliwe, uwzględniając wyjątkowość okoliczności, w której wszyscy funkcjonujemy.

W praktyce sprawy, które normalnie kierowane są do biur, czy punktów obsługi klienta, można od poniedziałku do piątku zgłaszać telefonicznie od godz. 10.00 do 17.00, pod numerami 61 8346-126 i 61 8346-136. Informacji można zasięgnąć w godzinach od 7.30 do 15.00 pod numerem 61 8346-163. Wszelkiego rodzaju wnioski, skargi i odwołania trzeba kierować na adres poczty elektronicznej: ztm@ztm.poznan.pl, albo wykorzystując indywidualne konta w systemie PEKA.