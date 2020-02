Poznań jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Europie. To wina kierowców czy braku mostu na Warcie?

Zobacz także: Podwyżki cen w sklepach Lidl i Biedronka. Nie uwierzysz, który dyskont ma teraz najniższe ceny

Naczelnik drogówki tłumaczy, że za korki bywa odpowiedzialne również nie do końca przemyślane rozplanowanie buspasów. Jako przykład wskazuje ten funkcjonujący na ul. Droga Dębińska. Kierowcy włączający się do ruchu z osiedli położonych od strony Warty nie mają często możliwości wjechania na środkowy pas, przeznaczony dla samochodów, dlatego blokują ten przeznaczony dla autobusów. – Do podobnych sytuacji może dochodzić na ul. Garbary, jeśli na całej długości powstanie buspas, dlatego Miejski Inżynier Ruchu musi to dobrze rozplanować – stwierdza.