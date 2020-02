Poznań: Koniec reklamowego chaosu na Piątkowie. Rada osiedla i spółdzielnia zapowiadają wielkie porządki

– Zdajemy sobie sprawę, że najpierw w Poznaniu radni miejscy muszą przyjąć tzw. uchwałę krajobrazową. Nie nastąpi to szybciej niż w połowie roku, ale już w tej chwili warto się przygotować – podkreśla P. Derbis.

Zdaniem mieszkańców największy chaos reklamowy można zobaczyć m.in. przy wyjeździe z ul. Wachowiaka na ul. Umultowską. Dlatego radni proponują, by w tym miejscu, a także na ul. Wiechowicza na wysokości bloku nr 17 postawiono estetyczne pylony.

– W stosunku do części reklam zachodziło podejrzenie samowoli reklamowej. Niestety cały proces jest bardzo żmudny, bowiem Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przeprowadzała ich inwentaryzacji

We wniosku skierowanym do prezydium osiedla oprócz propozycji lokalizacji pylonów pojawia się także zobowiązanie do wykonania kosztorysu opłat za korzystanie z nośnika, czy wskazania podmiotów, które miałyby się na nich reklamować. Wniosek ma być rozpatrywany i głosowany przez spółdzielczą radę jeszcze w lutym.

Reklamy na Piątkowie. Będzie inwentaryzacja

Również w tym miesiącu Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza rozpocząć inwentaryzację nośników reklamowych, znajdujących się na os. Jana III Sobieskiego. To przede wszystkim efekt starań poznańskiego społecznika i radnego osiedlowego Tomasza Hejny, który który na Facebooku prowadzi profile Stary Poznań i Gemela Poznańska.