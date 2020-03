Poznań: "Sytuacja jest wyjątkowa i nie ma precedensu". Kolejne zmiany w kursowaniu tramwajów od 24 marca

- W poniedziałek rano odnotowaliśmy wzrost liczby pasażerów tylko na kilku kursach, na zdecydowanej większości linii tramwajowych liczba podróżnych nie przekraczała 30-40 osób. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu od wtorku (24 marca) będą wykonywane dodatkowe kursy na liniach tramwajowych numer 12 i 16 - informuje ZTM.

Na linii 12 w godz. 7.10 – 7.40 pojawią się dwa dodatkowe kursy z os. Sobieskiego do Starołęki, a w godz. 15.15 – 15.45 dwa dodatkowe kursy ze Starołęki do os. Sobieskiego. Natomiast na linii 16 w godz. 7.15 – 7.45 będą wykonywane dwa dodatkowe kursy z os. Sobieskiego do Franowa, a w godz. 15.10 – 15.40 dwa dodatkowe kursy z Franowa do os. Sobieskiego.