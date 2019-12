W Poznaniu powstaną nowe punkty ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki staną w 21 lokalizacjach, w których znajdą się 62 punkty ładowania. Miasto chce w ten sposób walczyć o czystsze powietrze i zachęcać do zakupu pojazdów elektrycznych. Gdzie powstaną nowe punkty ładowania?

Nowe punkty ładowania samochodów elektrycznych: Jak będą wyglądać?

Nowe punkty ładowania samochodów elektrycznych: Lokalizacja

ul. Długa - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Północna - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul Św. Michała - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Zwierzyniecka - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Szydłowska - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. 28 Czerwca 1956 r. - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Piaśnicka - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Kościuszki - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

al. Niepodległości - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul Podgórna - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Bukowska - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Dąbrowskiego - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Baraniaka - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Wyspiańskiego - 2 punkty punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Piotrowo - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Taylora - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Królowej Jadwigi - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Poznańska - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Dąbrowskiego - 2 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Rumuńska - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

ul. Ewangelicka/Za Groblą - 4 punkty ładowania i miejsca postojowe

W najbliższych dniach Zarząd Dróg Miejskich planuje ogłosić postępowanie na dzierżawę miejsc znajdujących się w pasie drogowym i przeznaczonych na ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Zwycięzca lub zwycięzcy tego postępowania będzie musiał we wskazanych miejscach, zainstalować i uruchomić punkty ładowania do końca 2020 roku.ZDM podpisze umowę z dzierżawcą na siedem lat.- Jest to kolejny po uruchomieniu pierwszej w pełni elektrycznej linii autobusowej krok w kierunku elektromobilności Poznania. Chcemy walczyć o czystsze powietrze i zachęcać poznaniaków do zakupu aut elektrycznych. W tym zakresie miasto Poznań jest jednym z pionierów. Te stacje to dopiero pierwszy etap. Chcemy stopniowo uruchamiać punkty również w innych lokalizacjach - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.Swoje punkty ładowania będą mogły tworzyć także wspólnoty mieszkaniowe we własnym zakresie.Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych do końca 2020 roku na terenie Poznania powinno znajdować się minimum 210 punktów do ładowania. Obowiązek ten nie spoczywa jednak na jednostce samorządu terytorialnego.Powstały już szczegółowe wytyczne co do wyglądu nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kolorystyka ma być stonowana, nie będzie można umieszczać na nich reklam. Wysokość stacji nie będzie mogła przekroczyć 150 cm, wysokość, szerokość i głębokość 50 cm.Wszystkie punkty zostaną też specjalnie oznakowane kopertą z piktogramem samochodu z wtyczką do gniazdka.Stacje ładowania pojazdów powstaną w 21 lokalizacjach na terenie Poznania. W każdej z nich będzie znajdowało się od dwóch do czterech punktów ładowania.Stacje mają wykorzystywać system zdalnej identyfikacji radiowej lub aplikacje dla smartfonów dostępną na systemy Android i iOS. Mają również umożliwiać płatność kartą lub telefonem.

