W Poznaniu powstanie azyl dla zwierząt? Marszałek województwa wielkopolskiego przekaże na ten cel grunty na Woli

O budowę azylu dyrektorka poznańskiego zoo, Ewa Zgrabczyńska, zabiega już od dawna. Jednak przyczynkiem do gwałtownych zmian i obietnic było przyjęcie przez poznański ogród zoologiczny siedmiu tygrysów, które przeżyły dramatyczny transport z Włoch. Docelowo dziesięć drapieżników miało trafić do prywatnego zoo w Dagastanie w Rosji. Transport utknął jednak na granicy polsko-białoruskiej. Kierowcy podróżowali bez aktualnych wiz, a zwierzęta nie miały pełnych dokumentów weterynaryjnych. Z powodu złego odżywiania w trakcie podróży jedno ze zwierząt padło. By reszta nie podzieliła jego losu, konieczna była pomoc. Tą zaoferowało poznańskie zoo, które przyjęło siedem tygrysów, dwa trafiły do prywatnego zoo na Pomorzu w Człuchowie.