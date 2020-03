Poznaniak objęty kwarantanną w związku z koronawirusem okazał się... kobietą mieszkającą w Niemczech. Co na to sanepid?

Pierwszy pacjent w Polsce, u którego potwierdzono koronawirusa, przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. zdjęcie ilustracyjne/Mariusz Kapala

Mężczyzna, u którego zdiagnozowano zakażenie koronawirusem, do Polski dostał się autobusem. Wraz z nim, jak informują przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu podróżował pasażer, który jechał do Poznania. Przedstawiciele sanepidu z Poznania wcześniej informowali, że wśród podróżujących tym autobusem do Poznania był mężczyzna i został on już objęty kwarantanną. Aktualizacja 5.03.2020: Jak się okazało autobusem, którym do Polski przyjechał mężczyzna zarażony koronawirusem, jechała kobieta. Celem jej podróży był Poznań, ale wróciła już do Niemiec. Tam została objęta kwarantanną.