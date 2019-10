Poznański Budżet Obywatelski 2020: Wyniki projektów rejonowych PBO 2020. Co powstanie na osiedlach?

W tym roku oddano ponad 68 000 elektronicznych kart do głosowania. Najwięcej spośród wszystkich edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Do PBO zgłoszono wiele kreatywnych projektów. Do podziału było aż 21 mln złotych. Które propozycje mieszkańców zostaną zrealizowane? Przejdź dalej i sprawdź --->

Andrzej Szozda