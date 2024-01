Poznański gigant idzie pod młotek? Koreański Hyundai przejmie udziały w Modertransie?

O planowanej sprzedaży udziałów w Modertransie głośno zrobiło się zwłaszcza w 2022 roku, kiedy to chrapkę na ich nabycie miała chińska spółka CRRC. Ale nie tylko ona.

– Chińska spółka CRRC, będąca największym podmiotem na świecie w tej branży, sama zwróciła się do magistratu z wolą nabycia udziałów w Modertransie. Miałoby to jej dać możliwość wejścia na rynek europejski. We wstępnych rozmowach ustalono, że Miasto zatrzymałoby część akcji. Wolę ewentualnego wejścia kapitałowego w spółkę wyraził także Polski Fundusz Rozwoju, francuski Alstom oraz hiszpański CAF, który kilka lat temu wykupił Solarisa. Środki uzyskane ze sprzedaży przedsiębiorstwa mogłyby zostać przeznaczone np. na budowę II etapu tramwaju na Naramowice